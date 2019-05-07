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07.05.2019,  
13:43
Текст:  Светлана Цыганкова

В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге во вторник состоялась генеральная репетиция военного парада, посвященного 74-й годовщине Великой Победы. Войсками Западного военного округа руководил командующий Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Как отметили в пресс-службе ЗВО, по Дворцовой площади прошли 4,5 тысячи офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств, а также суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев. Кроме того, были задействованы парадные расчеты кадетского корпуса Следственного комитета РФ, Государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Когда прошли военнослужащие, на Дворцовую площадь выдвинулась техника. Колонну возглавил легендарный танк Т-34. Следом за ним следовали новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо". Всего в параде 9 Мая будут участвовать 116 единиц военной техники.

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