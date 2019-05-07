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07.05.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Архангельска купил 20 тысяч бутылок алкоголя для своей семьи

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Архангелогородец получил условный срок за покупку в городе Воронеже 20 тысяч бутылок водки, коньяка и текилы известных брендов, а также 8500 литров этилового спирта на общую сумму миллион рублей. Весь алкоголь был нелегальным.

Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области, 50-летний мужчина заявил, что все напитки он приобрел исключительно для своей семьи, у которой в 2018 году намечалось множество торжеств. Всю партию архангелогородец на грузовике привез к себе на дачу, где ее изъяли сотрудники РУФСБ. В отношении хозяина контрафакта возбудили уголовное дело о незаконном обороте немаркированного алкоголя и этилового спирта.

Суд не поверил в версию об оптовой закупке для семейного употребления и приговорил фигуранта к полутора годам лишения свободы условно, а также штрафу в два миллиона рублей. Для исполнения приговора наложен арест на миллион рублей, который хранился на банковском счете любителя алкоголя.

Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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