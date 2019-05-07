В Сочи эвакуировали жильцов горящего дома

В Сочи загорелся двухэтажных многоквартирный дом. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- Сообщение о возгорания дома на улице Кубанской поступило в 7.49. Как выяснилось, загорелся второй этаж и кровля здания. Из дома эвакуировали 12 человек, еще одного человека пришлось спасать, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время пожар удалось локализовать. В тушении принимают участие семь единиц специальной техники и 32 человека. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.