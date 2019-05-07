Большегрузам запретят ездить по челябинским трассам в жару

Вводятся ограничения на передвижение большегрузного транспорта по трассам Челябинской и Курганской областей. Документ обнародовало федеральное государственное учреждение Упрдор "Южный Урал", в ведении которого находятся дороги общего пользования федерального значения в этих двух регионах.

Так, летом для тяжеловесов будет закрыт проект по дорогам с асфальтобетонным покрытием, если дневная температура будет плюс 32 градуса и выше. При наступлении жары в специальное разрешение вносится запись: "при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00".

Ограничение будет действовать с 20 мая по 31 августа текущего года.

Как пояснили в организации, это необходимо, чтобы обезопасить и водителей и пассажиров.

К категории тяжеловесных транспортных средств в данном случае относятся машины (груженые или нет), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок. Что касается пассажирских автобусов, грузов для ликвидации ЧС и строительной техники, то на них ограничения распространяться не будут.