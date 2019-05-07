Россия построит атомный авианосец

Работы по созданию первого в России атомного авианосца начнутся в 2023 году.

- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по кораблю включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года. Авианосец будет иметь ядерную энергетическую установку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Объединенная судостроительная корпорация не получала от Минобороны конкретного тактико-технического задания на проектирование такого корабля, сообщили в в пресс-службе холдинга. При этом ОСК не прекращает разработку предложений по перспективным кораблям - в том числе по авианосцу..

- При поступлении такого заказа от военного ведомства наши предприятия готовы его реализовать, - добавили в корпорации. Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.

Крыловский государственный научно-исследовательский центр разработал проект перспективного авианосца "Шторм". Корабль длиной 330 метров и водоизмещением 90-100 тысяч тонн рассчитан на размещение до 90 самолетов и вертолетов. "Шторм" спроектирован с обычной силовой установкой, но ее при необходимости можно заменить на ядерную - предположительно на реакторы РИТМ-200, испытанные на ледоколе "Арктика". Военный вариант силовой установки планируется опробовать на атомном эсминце "Лидер". От атаки с воздуха корабль предполагается защитить корабельной версией зенитного комплекса С-500.

Сейчас ВМФ России располагает одним авианесущим кораблем, неатомным тяжелым крейсером "Адмирал Кузнецов". Советский Союз начал в Николаеве строительство атомного авианосца "Ульяновск", способного нести до 80 самолетов. В связи с распадом СССР проект был заморожен, а корпус корабля разобран на металл.