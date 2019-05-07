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07.05.2019 17:05
Рубрика: Культура

Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках

Международная книжная ярмарка в Салониках пройдет с 9 по 12 мая. На ней Россия выступит в статусе Специального гостя. В первый день ярмарки в презентационном зале "Дидо Сотириоу" будет объявлено об официальном старте "перекрестного" Года языка и литературы России и Греции. В церемонии с греческой стороны будут участвовать министр культуры и спорта Греческой республики г-жа Мирсини Зорба и заместитель министра иностранных дел Греческой республики Маркос Боларис, а с российской стороны - специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Греческой Республике Андрей Маслов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Николаевич и Данила Козловский презентовали книгу "Театральные люди"

Национальный стенд России, который создан Институтом перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, займет площадь 200 квадратных метров в центре павильона. Павильон будут обрамлять узнаваемые лица классиков русской литературы девятнадцатого и двадцатого веков, признанные классики века двадцатого, а узнать все о русской литературе можно будет как на русском, так и на греческом языке - в электронном и бумажном виде. Также здесь разместят экспозицию из более чем 1000 книг от 60 российских издательств.

Специальный стенд посвящен российско-греческим культурным связям, где будут презентованы переводы с древнегреческого и новогреческого языков, учебники по греческому языку, путеводители по современной Греции. На выставке книжной графики будут представлены иллюстрации Игоря Олейникова, Сергея Алимова, и Андрея Костина к произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Специальная площадка будет и у российских высших учебных заведений - МГУ, МГЛУ, Кубанского государственного университета, Литинститута. Здесь же преподаватели Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина расскажут с возможностями изучать русский язык онлайн и проверят знания русского у всех желающих.

Фото: Пресс-служба АО "МХК "ЕвроХим"
Российские писатели посетили столицу Гипербореи

На выставке запланированы встречи с современными российскими писателями. Гостями выставки станут Алексей Варламов и Сергей Шаргунов. Разговор о современной поэзии поддержат поэты Игорь Сид и Денис Безносов. Детский писатель Юрий Нечипоренко представит свою книгу "Ярмарочный мальчик", только что вышедшую на греческом языке, он же расскажет о Всероссийском фестивале детской книги, который проходит ежегодно при поддержке Российской государственной детской библиотеки. Обсудят также подробности 37-ого Всемирного конгресса международного совета по детской книге (IBBY), который пройдет в Москве в 2020 году.

Будут показаны фрагменты историко-культурного проекта "Россия. Полет через века", объединившего репродукции русских художников XVIII-XIX веков и работы современных фотографов. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов наградит памятными медалями особенно успешных преподавателей русского языка. Свой многотомный труд представит редакция Православной энциклопедии. Институт перевода проведет семинар для греческих издателей и переводчиков, которые хотят получить субсидию на перевод с русского языка.

Культура Литература
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