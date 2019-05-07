Ударный вертолет с электродвигателем разрабатывают для российской армии

В России разрабатывается концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, которую в перспективе заменят на электродвигатель. Его главными преимуществами станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева.

Об этом ТАСС рассказал собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что главные преимущества электродвигателя обеспечат "малозаметность для теплопеленгаторов и головок самонаведения противника". А еще такой вертолет не будет зависеть от топлива. Электричество же можно добыть из любого вида топлива. Все это, по мнению собеседника агентства, перспективно в боевых действиях будущего, когда может быть нарушена устойчивая работа нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Если говорить о сроках, то, по данным военных экспертов, вертолеты с гибридной установкой могуть получить распространение в ближайшие 15-20 лет. Пока же в России нет подобных машин. Опытные образцы похожих вертолетов выпустила американская компания Sikorsky. Они были оборудованы литий-ионными батареями.