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07.05.2019 / 16:40
Красота

Сакура, кокос и имбирь: новые ароматы в коллекции Aqua Allegoria Guerlain

Аромат Ginger Piccante. Фото: Guerlain
Аромат Ginger Piccante. Фото: Guerlain

В парфюмерном семействе Aqua Allegoria парижского дома Guerlain очередное  пополнение: в свет вышли три аромата, традиционно сочетающие - как и все их предшественники -  свежесть одеколона и ноты калабрийского бергамота: постоянного и неизменного фигуранта линии.

Аромат Flora Cherrysia построен вокруг ноты цветущей вишни и рассказывает ольфакторную историю о неторопливом путешествии по реке, идущей вдоль берегов с цветущими сакурами. Центральный элемент Ginger Piccante - имбирь, дополненный свежим ароматом розового бутона. А в сердце Coconut Fizz - кокосовый акцент с ярким оттенком фруктов. Как остальные представители коллекции, все новинки комбинируются с другими ароматами Aqua Allegoria. Так, Coconut Fizz и Ginger Piccante составят гармоничный тандем с Bergamote Calabria, Mandarine Basilic, Pera Granita и Flora Cherrysia. А Flora Cherrysia, в свою очередь, с Rosa Rossa, Limon Verde, Teazzurra и другими ароматами

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