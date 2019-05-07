В парфюмерном семействе Aqua Allegoria парижского дома Guerlain очередное пополнение: в свет вышли три аромата, традиционно сочетающие - как и все их предшественники - свежесть одеколона и ноты калабрийского бергамота: постоянного и неизменного фигуранта линии.

Аромат Flora Cherrysia построен вокруг ноты цветущей вишни и рассказывает ольфакторную историю о неторопливом путешествии по реке, идущей вдоль берегов с цветущими сакурами. Центральный элемент Ginger Piccante - имбирь, дополненный свежим ароматом розового бутона. А в сердце Coconut Fizz - кокосовый акцент с ярким оттенком фруктов. Как остальные представители коллекции, все новинки комбинируются с другими ароматами Aqua Allegoria. Так, Coconut Fizz и Ginger Piccante составят гармоничный тандем с Bergamote Calabria, Mandarine Basilic, Pera Granita и Flora Cherrysia. А Flora Cherrysia, в свою очередь, с Rosa Rossa, Limon Verde, Teazzurra и другими ароматами