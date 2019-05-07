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7 мая 2019 г.

Постановление правительства Севастополя от 6 мая 2019 года № 295-ПП "Об открытии купального сезона 2019 года"

Дата подписания 6 мая 2019 г.
Опубликован 7 мая 2019 г.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", постановлением Правительства Севастополя от 31.03.2015 № 236-ПП "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в городе Севастополе" с целью создания благоприятных, безопасных и доступных условий для отдыха населения в период летнего купального сезона 2019 года на территории города Севастополя Правительство Севастополя постановляет:

1. Объявить с 01.06.2019 начало купального сезона 2019 года на территории города Севастополя и установить его продолжительность до 15.09.2019.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Базарова В.В.

Исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя И.В.Пономарев

 

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