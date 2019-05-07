Скончалась автор саги о гардемаринах писательница Нина Соротокина

На 85-м году жизни скончалась писательница Нина Соротокина, автор серии книг о гардемаринах, экранизированной Светланой Дружининой.

"Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов", - сообщила Дружинина в своем Instagram.

О времени и месте прощания с писательницей не сообщается.

Справка "РГ"

Нина Соротокина родилась в посёлке Дегтярск Свердловской области. Окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта.

С 1976 года написала ряд исторических романов и повестей. Известность ей принесла сага о гардемаринах - "Трое из навигацкой школы", "Свидание в Петербурге" и "Канцлер". Она также была соавтором сценариев фильмов "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!", "Гардемарины - III".