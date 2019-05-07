США развернули в Румынии систему ПРО

В Румынии развернуты радиолокатор и пусковые установки высотной системы ПРО THAAD

Военно-транспортные самолеты ВВС США C-17 Globemaster III доставили технику на аэродром Михаил Когалничану, пусковые установки размещены на военной базе Девеселу . В Румынию прибыли подразделения 69-й бригады ПВО из форта Блисс в Техасе, пишет Defence Blog со ссылкой на заявление американского командования. "Развертывание осуществлено в рамках миссии НАТО по ПРО и демонстрирует постоянную заботу США об обороне союзников по альянсу", - говорится в документе.

Ранее официальные лица НАТО сообщили о временном развертывании противоракетной системы THAAD в Румынии на время, необходимое для отладки в Девеселу стационарного комплекса ПРО Aegis Ashore. На военной базе также хранится ядерное оружие США, вывезенное из Турции.

- Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и работать лишь до тех пор, пока Aegis Ashore не заступит на боевое дежурство. Ожидается, что развертывание продлится несколько недель. Подразделение будет сосредоточено на угрозах за пределами евроатлантического региона, - подчеркнули в командовании 10-й армии ПВО и ПРО США.

THAAD - мобильный ракетный комплекс, предназначенный для заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Комплекс использует концепцию кинетического перехвата, при котором противоракета не несет боевой части, а уничтожение цели достигается прямым попаданием. Радар THAAD обнаруживает цели на расстоянии 1000 километров, ракеты перехватывают их в радиусе 200 км. Комплекс рассчитаны на уничтожение целей, летящих по неизменной баллистической траектории, и бессилен против маневрирующих ракет и боевых блоков.