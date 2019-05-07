Немецкий журналист усомнился в эффективности такого грозного оружия США как авианосцы.

Германское издание Frankfurter Allgemeine опубликовало статью под названием "Стотысячетонный блеф?".

Ее автор Лоренц Хемикер отреагировал на недавнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что на Ближний Восток отправляется авианосец "Авраам Линкольн" с группой сопровождающих кораблей. Таким образом США реагируют на тревожные "намеки и предупреждения" со стороны Ирана.

Журналист отмечает, что авианосцы являются символом военной мощи Америки. Он называет их "плавучими стотысчячетонными городами, стоящими много миллиардов евро". На их борту "тысячи солдат, современные истребители и крылатые ракеты". Сам факт того, что такой корабль движется в сторону Ирана, должен навести ужас на врага.

Но автор сомневается, что "Авраам Линкольн" произведет этот психологический эффект. Еще более скептически он относится к его способности начать реальные боевые действия.

Администрация Трампа в прошлом уже показала, что ее авианосцы далеко не всегда действуют в соответствии с заявлениями.

Так, во время обострения отношений с Северной Корей в апреле 2017 года президент Трамп объявил, что американский авианосец "Карл Винсон" отправится в Японское море. В действительности же корабль вел свою боевую группу в противоположном направлении.

Кроме того, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана давно стало правилом, а не исключением.