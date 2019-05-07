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07.05.2019,  
09:40

"Стотысячетонный блеф": в Германии высмеяли американский авианосец

Немецкий журналист усомнился в эффективности такого грозного оружия США как авианосцы.
Фото: U.S.NAVY/Wikimelia.org Фото: U.S.NAVY/Wikimelia.org
Фото: U.S.NAVY/Wikimelia.org

Германское издание Frankfurter Allgemeine опубликовало статью под названием "Стотысячетонный блеф?".

Ее автор Лоренц Хемикер отреагировал на недавнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что на Ближний Восток отправляется авианосец "Авраам Линкольн" с группой сопровождающих кораблей. Таким образом США реагируют на тревожные "намеки и предупреждения" со стороны Ирана.

Фото: iStock
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Журналист отмечает, что авианосцы являются символом военной мощи Америки. Он называет их "плавучими стотысчячетонными городами, стоящими много миллиардов евро". На их борту "тысячи солдат, современные истребители и крылатые ракеты". Сам факт того, что такой корабль движется в сторону Ирана, должен навести ужас на врага.

Но автор сомневается, что "Авраам Линкольн" произведет этот психологический эффект. Еще более скептически он относится к его способности начать реальные боевые действия.

Администрация Трампа в прошлом уже показала, что ее авианосцы далеко не всегда действуют в соответствии с заявлениями.

Так, во время обострения отношений с Северной Корей в апреле 2017 года президент Трамп объявил, что американский авианосец "Карл Винсон" отправится в Японское море. В действительности же корабль вел свою боевую группу в противоположном направлении.

Кроме того, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана давно стало правилом, а не исключением.

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