Германское издание Frankfurter Allgemeine опубликовало статью под названием "Стотысячетонный блеф?".
Ее автор Лоренц Хемикер отреагировал на недавнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что на Ближний Восток отправляется авианосец "Авраам Линкольн" с группой сопровождающих кораблей. Таким образом США реагируют на тревожные "намеки и предупреждения" со стороны Ирана.
Журналист отмечает, что авианосцы являются символом военной мощи Америки. Он называет их "плавучими стотысчячетонными городами, стоящими много миллиардов евро". На их борту "тысячи солдат, современные истребители и крылатые ракеты". Сам факт того, что такой корабль движется в сторону Ирана, должен навести ужас на врага.
Но автор сомневается, что "Авраам Линкольн" произведет этот психологический эффект. Еще более скептически он относится к его способности начать реальные боевые действия.
Администрация Трампа в прошлом уже показала, что ее авианосцы далеко не всегда действуют в соответствии с заявлениями.
Так, во время обострения отношений с Северной Корей в апреле 2017 года президент Трамп объявил, что американский авианосец "Карл Винсон" отправится в Японское море. В действительности же корабль вел свою боевую группу в противоположном направлении.
Кроме того, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана давно стало правилом, а не исключением.