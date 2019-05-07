Тела 13 человек найдены в захоронениях в Мексике

Останки 13 человек обнаружены в нескольких тайных захоронениях в Мексике. Могилы найдены в муниципалитетах Мансанильо и Текоман штата Колима.

Власти страны обнаружили тела, расследуя дела о пропавших без вести. После эксгумации будет проведена экспертиза для выяснения времени и причины смерти жертв.

Подобные находки нередки в Мексике. Ранее тайные захоронения обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Как правило, погибшие являются жертвами войн наркомафии.

Штат Колима является самым неблагополучным в Мексике по частоте убийств - 81,09 насильственной смерти на 100 тысяч жителей.