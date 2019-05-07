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07.05.2019 14:25
Рубрика: В мире

В Европе криминальным бизнесом заправляют 7500 банд

Текст: Александр Саможнев

В Европе зафиксирован значительный рост международных преступных группировок. Почти 7500 банд получают прибыль не менее 110 миллиардов евро в год от подпольного бизнеса, сообщил главный следователь Европола Яри Люкку.

"Организованная преступность представляет собой наибольший риск для внутренней безопасности Европы - больше, чем угроза терроризма", - цитирует Люкку газета Kronen-Zeitung.  По его словам, синдикаты продвигают свои интересы с помощью коррупции, взяточничества в  государственных и частные структурах. Это подрывает устои общества.

По оценкам эксперта, ситуация складывается драматическая. С  2017 года число международных банд в Европе возросло с 5000 до 7500. Основным направление деятельности ОПГ является торговля наркотиками, контрабанда, грабеж, оружие, а также киберпреступность. Между тем в этой сфере правоохранители  добились определенных успехов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Так, следователи из США и Европы при координации Европола совместными усилиями закрыли платформу нелегальной торговли так называемую "даркнет", где можно было купить от поддельных документов до наркотиков и оружия. На платформе зарегистрировано  5400 продавцов, содержались 63 тысячи предложений на продажу. Полиция проводит работу по разоблачению преступников.

Европол особенно встревожен ростом банд среди байкеров, которые стремятся взять под контроль торговлю и строительный сектор. Затем отмывают полученные средства, инвестируя в различные проекты. Как правило, это закрытые группировки, с которыми правоохранителям трудно бороться.

Кроме того, большой проблемой являются балканские банды, указал Люкку. По его словам, правоохранители разоблачили преступную группировку в Сербии, которая ежегодно поставляла в Австрию, Швейцарию и Германию почти 60 тонн героина. Свою нишу на европейском рынке в результате миграционного кризиса нашли также организованные преступные группы из Азии, Африки  и Латинской Америки.  В числе преступных синдикатов особо выделяется итальянская мафия. "Она распространила свои щупальца по всей Европе в течение многих лет. Причем, внешне ничем не проявляет себя, действует тихо и незаметно", - особо отмечают эксперты.

В мире Европа
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