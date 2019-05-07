В Москве потеплеет до +25 градусов

Теплая и солнечная погода ждет москвичей во вторник. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как рассказали "РГ" синоптики, в центральной части страны на погоду будут влиять теплые воздушные массы атмосферного фронта. Максимально температура воздуха прогреется до +25 градусов, по области - до +26. Порывы ветра - до 11 м/с. Атмосферное давление в норме - 743 мм от ст.

А вот влажность воздуха не превысит 25 процентов. Из-за теплой и сухой погоды в регионе сохраняется пожароопасная обстановка, поэтому стоит быть предельно внимательными.

Кстати, 7 мая 1967 года воздух в Москве прогрелся до +29,2 градуса. А температурный минимум составляет -2 градуса. До этого значения опустился столбик термометра в 1942 году.