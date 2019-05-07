Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток

Все эффектные ролики с автовидеорегистраторов делятся на две большие группы. Одни сняты непосредственными участниками события - массовой аварии, падения спорткара с обрыва или встречи грузовика со смерчем. Другие попали в объектив камеры с безопасного расстояния - с едущего в соседнем ряду автомобиля или из-за перекрестка.

Первый тип видео подкупает зрителя неподдельными эмоциями оказавшегося в эпицентре катастрофы человека - "спасите-помогите!", "wow!” и т.д. - зато второй дает возможность увидеть всё с удобного ракурса. Что кому нравится - выбирайте сами.

Это снятое в Сиэттле видео - из второй группы. Владельцу машины с регистратором несомненно повезло не оказаться на перекрестке в момент падения башенного крана. Но, похоже, он не отказался бы быть метров на 10-15 поближе к месту падения. И тогда бы его видео набрало миллионы просмотров, а не те 500 тысяч, что есть сейчас.

Что стало причиной падения крана - непогода, технические неполадки или человеческий фактор - пока неизвестно.