Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Владельцы дорогих машин рискуют остаться без зеркал заднего вида 14:02
Какие мотоциклы покупают россияне 12:00
Lada Granta стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле 11:25
Китай завалит мир подержанными автомобилями 11:00
07.05.2019 13:03
Рубрика: Видео

Видео: в США башенный кран упал на автомобильный перекресток

Текст: Вадим Давыденко

Все эффектные ролики с автовидеорегистраторов делятся на две большие группы. Одни сняты непосредственными участниками события - массовой аварии, падения спорткара с обрыва или встречи грузовика со смерчем. Другие попали в объектив камеры с безопасного расстояния - с едущего в соседнем ряду автомобиля или из-за перекрестка.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Блогеры поставили на машину канализационные люки вместо колес

Первый тип видео подкупает зрителя неподдельными эмоциями оказавшегося в эпицентре катастрофы человека - "спасите-помогите!", "wow!” и т.д. - зато второй дает возможность увидеть всё с удобного ракурса. Что кому нравится - выбирайте сами.

Это снятое в Сиэттле видео - из второй группы. Владельцу машины с регистратором несомненно повезло не оказаться на перекрестке в момент падения башенного крана. Но, похоже, он не отказался бы быть метров на 10-15 поближе к месту падения. И тогда бы его видео набрало миллионы просмотров, а не те 500 тысяч, что есть сейчас.

Что стало причиной падения крана - непогода, технические неполадки или человеческий фактор - пока неизвестно. 

Какие мотоциклы покупают россияне
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа
#видео #авто