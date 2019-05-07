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Вышел трейлер гангстерского сериала рэпера Kodak Black

Новости
    07.05.2019, 12:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Kodak Black Фото: youtube.com/ Kodak Black
Фото: youtube.com/ Kodak Black

Представлен трейлер сериала City of War, рассказывающего о противостоянии группировок чернокожих гангстеров и силовых структур.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер фильма про вторжение инопланетян "Рубеж мира"

Немаловажно, что продюсером проекта обозначен популярный 21-летний американский рэп-исполнитель Kodak Black (в миру - Билл Капри), проступки которого не так давно широко освещались в периодике. В частности, в контексте противозаконных в большинстве стран веществ, оружия и полового безобразия. 

Уточнено, что действие шоу развернется во Флориде, а главную роль в сериале сыграл другой рэпер - человек с говорящим сценическим псевдонимом Gunplay (по паспорту - Ричард Моралес), оппонент рэпера 50 cent и бывший наркоторговец.

Премьера первой серии, получившей название "Длинный день", - в июне. С ее роликом, содержащим множество разного рода вольностей и элементов распущенности, можно ознакомиться (18+) на YouTube-канале Блэка.

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