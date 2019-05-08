Броулайнеры, "кошачьи глазки", гигантские "бабочки", в стиле велосипедистов: кажется, за последние несколько лет дизайнеры успели включить в коллекции все более или менее известные формы солнцезащитных очков, и теперь выделить из них сезонных "лидеров" практически невозможно. Однако, один яркий фаворит на показах весна-лето 2019 все-таки определился: очки-маска, закрывающие практически пол-лица.

На эту модель дружно поставили самые разные бренды: от Saint Laurent и Prada до Celine и Balenciaga. Интерпретаций на тему - масса: от несильно уклоняющихся от классики округлых моделей - до действительно огромных, напоминающих маску для сна, только со стеклами и в жесткой оправе. Или графичных, в пол-лица, которые выглядят так, будто их создатели вдохновлялись профессиональными оптическими приборами слесарей-сварщиков.

Прямых исторических отсылок в данном случае не так много, разве что можно сослаться на широко распространенные в 1960-х дизайнерские оптические интерпретации на тему космоса и одежды будущего - и то с натяжкой. Причина быстро растущей популярности "стеклянных масок" объясняется довольно легко: во-первых, это надежная защита как от солнца, так и от ветра. Во-вторых, можно частично сэкономить на креме с SPF. В-третьих, они не требуют идеальной "подгонки" под форму лица, как более миниатюрные модели: маска есть маска, ей положено быть слишком большой или слишком броской. Ну и, наконец, владельцу такого монументального аксессуара гарантирована полная приватность не только от назойливых солнечных лучей, но и от посторонних взглядов.