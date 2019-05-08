На ежегодной выставке Salone Del Mobile в Милане, где демонстрируют новейшие образцы дизайна самые известные компании мира, этническая тема солирует уже не первый сезон. Именно она является фундаментальной для интерьерного направления итальянского бренда Etro, постоянного участника миланской недели.

На этот раз главными темами дизайнерских инноваций Etro Home Interiors стали Восток, Африка и Мифология. Один из ярких предметов "мифологического направления" - обеденный стол "Мифос" со стеклянной верхней частью на фигурных красных ножках в виде крылатого коня Пегаса, геральдического символа Etro. Другой предмет, передающий дух Древней Греции - выполненный из эвкалипта стол "Зигги" с зигзагообразными ножками, отсылающими, как несложно догадаться, к всемогущему Зевсу. Африканский стиль представлен, в частности, круглой формы столиком-"тайником" "Алеппо" с двумя выдвижными ящиками: его верхняя часть украшена мозаикой, а внутренние отделаны тканями Etro со знаковым для бренда узором пейсли, привезенным когда-то его основателем из путешествий на Восток.

Другими фигурантами коллекции стали изящно изогнутые кресла, роскошные диваны, вазы в форме древнегреческих амфор и, конечно, текстиль с витиеватым восточными узорами: верные основной линии бренда, его дизайнеры смело столкнули в коллекции разные принты и оттенки.