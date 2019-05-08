Лавров отверг обвинения в милитаризации общества в канун Дня Победы

Заявления из-за рубежа о том, что повышенное внимание России к Великой Отечественной войне нацелено на милитаризацию общественного сознания, неприличны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он принял участие в церемонии возложения венков к памятным доскам дипломатов, погибших в годы Великой Отечественной войны, которая прошла в вестибюле главного здания МИД.

"Понимаю, что некоторым странам хотелось бы поскорее забыть о той роли, которую они сыграли в годы подготовки ко Второй мировой войне. Но пытаться обвинять нас в милитаризации общественного сознания я считаю просто неприличным", - особо отметил глава МИД РФ.

Лавров также указал, что Москва делает все, чтобы "ни нынешнее, ни будущие поколения никогда не забывали ужасов войны и не допустили повторения ничего подобного".