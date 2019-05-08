Россияне назвали любимые фильмы о войне

Лидируют в рейтинге симпатий "В бой идут одни старики" (26%), "А зори здесь тихие" (20%), "Они сражались за Родину" (15%) и "17 мгновений весны" (13%). Лишь один российский фильм - "Т-34" - смог набрать 13% и войти в пятерку самых популярных лент.

Причем первая пятерка любимых фильмов о войне совпадает у мужчин и женщин. А вот вторая пятерка у российских мужчин выглядит иначе. С отрывом первым идет "Освобождение" (11%). Потом - "Сталинград" (1989 год) (7%), "Горячий снег", "Смерш" и "Офицеры" (все - по 5%). Вторую пятерку любимых кинокартин о войне у женщин составили - "Летят журавли" (8%), "Офицеры" (7%), "Освобождение" (5%), "Блокада Ленинграда", "Сталинград" (1989 г.) (оба по 4%).

При этом на вопрос социологов - какие фильмы о Великой Отечественной войне нравятся больше: советские или современные российские? - ответы разделились. Более половины (55%) сказали, что российские фильмы хуже советских. Каждый пятый россиянин считает, что фильмы ничем не отличаются. Для 16% россиян лучшими оказались современные российские фильмы о войне.