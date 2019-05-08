МИД: Россия сделает все для обеспечения своей безопасности

Россия будет делать все необходимое для обеспечения своей безопасности в условиях возникновения новых угроз, связанных с уходом Соединенных Штатов от выполнения обязательств по поддержанию стратегической стабильности. Об этом ТАСС заявили в министерстве иностранных дел России.

"Еще в октябре 2018 года передали американской стороне проект совместного заявления России и США по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, предложив подтвердить, что наши страны будут вести себя ответственным образом и не намерены скатываться в конфронтацию, чреватую гибелью человечества", - заявил собеседник агентства.

В МИД подчеркивают, что ответа, который мог бы снять обеспокоенность мирового сообщества в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неопределенности вокруг Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, из Вашингтона на Смоленской площади так и не дождались.

"В условиях новых угроз с американской стороны, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей безопасности", - заключили в ведомстве.