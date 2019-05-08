Модернизированные Т-64 заметили на "Танковом биатлоне" в Узбекистане

В целом состязания очень похожи на те, что традиционно проводятся на территории России. Боевые машины преодолевали брод и противотанковый ров, штурмовали курган, передвигались по "заминированному" полю. Также экипажи соревновались в точности стрельбы из орудий и пулеметов.

Главной же особенностью узбекской версии военного биатлона стал допуск на соревнования всех моделей танков, состоящих на вооружении. Кроме Т-72 участвовали также Т-62 и Т-64.

Если техника, выпущенная в Нижнем Тагиле, достаточно часто демонстрируется в этой стране на различных учениях и парадах, то "шестьдесят четвертые" давно уже нигде не показывались. Одно время даже делались предположения, что их уже сняли с вооружения.

Эти машины были выведены на базы хранения Узбекистана из групп советских войск, находившихся в государствах Организации Варшавского договора еще в последние годы существования СССР. Речь шла о многих сотнях единиц.

Поэтому неудивительно, что Т-64 были приняты на вооружение вновь созданной национальной армии. По справочным данным, в войсках числилось около сотни таких танков.

Судя по размещенным в Сети фотографиям, машины прошли небольшую доработку: на них смонтировали навесную динамическую защиту "Контакт", а на бортах установили противокумулятивные экраны.

Сообщается, что среди экипажей Т-64 победителями стали представители Восточного военного округа и Чирчикского высшего командно-инженерного училища.