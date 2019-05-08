Новости

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы 11:38
Чем наполнены будни "зеленых городов" Беларуси 11:35
Седан Tesla Model S прошел проверку глубокой лужей и не утонул 11:28
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене 11:21
В Сочи у пары черных лебедей родились птенцы 11:21
На Камчатке засняли редчайшую бабочку 11:15
Актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра 11:11
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ 11:07
Видео: новый Suzuki Jimny презентовали в виде суперроликов 11:03
Лукашенко: Память о войне будет укреплять единство белорусов и россиян 10:53
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы 10:47
Disney назвал даты выхода продолжений "Аватара" и "Звездных войн" 10:45
В Крыму два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" и Lada 10:42
Болтон сообщил о планах США разорвать связь Кубы и Венесуэлы 10:38
Дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе отложен 10:32
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 10:31
"Барселона" поздравила "Ливерпуль" с попаданием в финал ЛЧ 10:29
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне 10:23
В Екатеринбурге военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика 10:20
Названа польза от ежедневного употребления сала 10:18
Новосибирские власти окажут помощь семьям погибших на Алтае туристов 10:16
В Красноярске у мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней 10:12
Кто разбрасывает саморезы на дорогах 10:12
На Алтае депутата будут судить за расправу над работником 10:09
В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 мая 2019 г.

Постановление правительства Мурманской области от 6 мая 2019 года № 212-ПП "О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области"

Дата подписания 6 мая 2019 г.
Опубликован 8 мая 2019 г.

В связи с авиационной катастрофой, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, Правительство Мурманской области постановляет:

1. Выделить Министерству социального развития Мурманской области 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей из резервного фонда Правительства Мурманской области на оказание единовременной материальной помощи членам семей погибших граждан, проживавших на день гибели на территории Мурманской области, а также лицам, пострадавшим в авиакатастрофе, из числа жителей Мурманской области (далее - единовременная материальная помощь).

2. Министерству социального развития Мурманской - области (Мякишев С.Б.):

2.1. Произвести выплату единовременной материальной помощи:

- членам семей погибших граждан в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждого погибшего в авиационной катастрофе в равных долях каждому члену семьи (супруг(а), родители, дети);

- лицам, пострадавшим в авиационной катастрофе, - в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на человека.

2.2. Разработать и утвердить порядок оказания единовременной материальной помощи.

2.3. Обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств.

2.4. В срок до 1 декабря 2019 года представить в Министерство финансов Мурманской области отчет о целевом использовании выделенных средств. Неиспользованные денежные средства перечислить на единый счет областного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Погребняк И.О.

Врио Губернатора Мурманской области А.Чибис

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией