Постановление правительства Мурманской области от 6 мая 2019 года № 212-ПП "О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области"

В связи с авиационной катастрофой, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, Правительство Мурманской области постановляет:

1. Выделить Министерству социального развития Мурманской области 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей из резервного фонда Правительства Мурманской области на оказание единовременной материальной помощи членам семей погибших граждан, проживавших на день гибели на территории Мурманской области, а также лицам, пострадавшим в авиакатастрофе, из числа жителей Мурманской области (далее - единовременная материальная помощь).

2. Министерству социального развития Мурманской - области (Мякишев С.Б.):

2.1. Произвести выплату единовременной материальной помощи:

- членам семей погибших граждан в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждого погибшего в авиационной катастрофе в равных долях каждому члену семьи (супруг(а), родители, дети);

- лицам, пострадавшим в авиационной катастрофе, - в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей на человека.

2.2. Разработать и утвердить порядок оказания единовременной материальной помощи.

2.3. Обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств.

2.4. В срок до 1 декабря 2019 года представить в Министерство финансов Мурманской области отчет о целевом использовании выделенных средств. Неиспользованные денежные средства перечислить на единый счет областного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Погребняк И.О.

Врио Губернатора Мурманской области А.Чибис

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