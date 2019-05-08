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Певец Макс Барских попал в автокатастрофу в США

Поп-музыка
    08.05.2019, 15:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

29-летний экс-"фабрикант", популярный певец и актер Макс Барских (Николай Бортник) попал в серьезное ДТП в США.

О чем сообщил в своем Instagram, опубликовав фото разбитого автомобиля и стремительно собрав шестьдесят тысяч отметок "нравится".

Фото: kinopoisk.ru
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"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь!" - наставительно сообщил музыкант (здесь и далее пунктуация авторская). Далее предлагая поклонникам не переживать, поскольку пострадала лишь машина, а с ним самим все хорошо.

"Я понял, почему это произошло, и освоил урок", - заключил певец, в настоящее время находящийся в Калифорнии. 

"Ну и слава Богу", - выдохнули подписчики Барских.

Бортник родился 8 марта 1990 года в Херсоне. Откуда далее перебрался в Киев. В 2008-м - участник "Фабрики звезд". Которую покинул "по собственному желанию". В 2009-м выпустил первый альбом.

В мае 2010-го прошел пробы в музыкальный фильм "Мадемуазель Живаго", где сыграл русского солдата, влюбленного в прекрасную француженку, которую играет Лара Фабиан.

Лауреат впечатляющего ассортимента разного рода премий.

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