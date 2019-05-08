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08.05.2019 09:47
Рубрика: В мире

Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали

Поезд столкнулся с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Гремании. Порядка 20 человек пострадали, сообщает Focus Online. В результате аварии поезд частично сошел с рельсов.

Фото: U.S.NAVY/Wikimelia.org
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По данным издания, инцидент произошел на железно-дорожном переезде в районе города Рендсбург. Причина, по которой грузовик стоял на рельсах в момент движения поезда, не ясна, однако водителю транспортного средства удалось спастись, выпрыгнув из кабины незадолго до аварии, заявили в местной полиции.

Изначально стало известно об 11 раненых, в том числе троих - тяжело. Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете. Позже данные были уточнены, после чего сообщили о 20 получивших травмы пассажирах, однако большинству из них оказали необходимую первую помощь на месте.

На данный момент движение поездов в районе происшествия затруднено. В частности, авария затронула региональное сообщение между Гамбургом и Фленсбургом. Между Рендсбургом и Фленсбургом было открыто автобусное сообщение. Кроме того, осложнено сообщение между Хузумом и столицей и крупнейшим городом федеральной земли Килем, так как была повреждена контактная сеть. Вероятно, проблемы с дорожным движением могут затянуться на весь день.

В мире Европа Германия
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