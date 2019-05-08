В поисковых работах этого года на территории Орловской области будет задействовано около тысячи волонтеров из 23 регионов страны и Донецкой Народной Республики. В регионе, где боевые действия шли с осени 1941 года и где в июле 1943-го развернулось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - оборонительно-наступательная операция, известная всем как Курская дуга, у поисковиков работа не кончится еще долгие и долгие годы…

"Здесь только идейные"

"Вахта памяти" - сезон работ военно-исторических поисковых клубов, который длится со второй половины апреля и до глубокой осени. Поисковики всей России в это время выезжают на места сражений Великой Отечественной войны. Туда, где до сих пор лежат останки тысячи советских солдат - тех, чья судьба уложилась в три мучительных для родных слова: "пропал без вести". В течение "Вахты памяти" найденные останки воинов торжественно перезахоранивают.

Поисковым движением, которому в этом году исполняется 31 год, в Орле занимается несколько объединений и отрядов: "Огненная дуга", "Взлет", "Самолет", "Дороги войны", "Батальон", "Костер", "Орловский рубеж", "Наследие", "Поисковое движение России", "Подвиг", "Отечество", "Память".

В городе Мценске трудится "Орловский рубеж". Его руководитель Александр Коссов работает на заводе и параллельно почти 20 лет занимается военно-исторической работой: в 2001 году с двумя друзьями он организовал кружок, который тогда назвали клуб "Память". Его участники стали активно читать книги и статьи о Великой Отечественной войне. В том же году они впервые взяли в руки лопаты, присоединившись во время "Вахты памяти" к другим, более опытным, поисковикам. С тех пор каждый теплый сезон отряд, который теперь насчитывает десять человек, выезжает на поля сражений.

На вопрос: "Почему в отряде так мало "бойцов"?" - Александр Коссов отвечает откровенно:

- Поисковая работа - дело добровольное. На годы остаются только те, кто готов тратить личное время, силы и средства. Финансирование у нас минимальное, а работать лопатой - тяжелый труд, красивого в нем мало, поэтому у нас только идейные.

Найти рядового Иванова

Настоящая поисковая работа всегда опирается на изучение места событий. Свою вахту "Орловский рубеж" несет вдоль линии обороны Центрального фронта на Северном фасе Курской дуги. Для того чтобы не копать вслепую, сначала подробнейшим образом изучают карты. И чем точнее удастся их привязать к современному ландшафту, тем больше шансов, что поиск увенчается успехом. И это как раз тот случай, когда финансирование пригодилось бы.

- В Америке оцифровали все немецкие военные архивы, попавшие туда после войны. Сейчас, заплатив 50 долларов, можно приобрести один кадр аэрофотосъемки, которую над нашими окопами вели немецкие самолеты-разведчики. Мы покупаем в складчину. За 100 долларов можно получить подборку документов по конкретной немецкой части, стоявшей тогда-то в таком-то населенном пункте. Также отряд привлекает за собственные средства и инженеров-картографов, которые помогают нам "наложить" старые немецкие карты на реальную местность, - поясняет Александр Коссов.

За годы работы отряду удалось поднять из безвестности более 850 человек. Это только те погибшие солдаты, которых участники "Орловского рубежа" нашли в самостоятельных походах. Однако было много совместной работы с другими поисковыми отрядами. Самой запоминающейся находкой за 20 лет стали останки 620 бойцов, обнаруженные в районе села Кривцово в 2007 году.

- Это были ямы, куда сносили солдат, убитых весной и летом 1942-1943 годов. Большего количества погибших людей за один раз в Орловской области никто из поисковиков не находил, - уточняет Александр Коссов. - Очень жаль, что личности большинства из них нам установить так и не удалось.

Чтобы помнили

Через несколько лет после начала работы у клуба набралось немало артефактов, и было принято решение собственными силами создавать музей. Администрация города Мценска пошла навстречу, выделив помещение. Здание было заброшенным, но сейчас поисковики поддерживают его в достойном состоянии, а администрация не берет с них арендной платы.

Музей, надо сказать, удивительный: здесь представлены все виды советского и немецкого оружия времен Второй мировой, подлинная форма солдат противоборствовавших сторон, документы, редкие фотографии (из частных коллекций) Орла и области периода войны и оккупации.

Поисковая работа - дело добровольное. На годы остаются только те, кто готов тратить личное время, силы и средства

Отдельная площадка на улице - "Музей сбитых самолетов" - экспозиция, посвященная летчикам, погибшим в боях за Орел.

Музей пользуется популярностью: довольно часто поисковики проводят экскурсии для школьников, причем как старшеклассников, так и малышей. Для каждого возраста - своя программа.

Также в музее есть оборудованное помещение, где посетители бесплатно могут не только подержать в руках все виды оружия Великой Отечественной, но и пострелять из них. Эта часть экскурсий всегда вызывает много эмоций у школьников и туристов.

- С 2010 года мы ведем поисковый дневник клуба, куда вносим информацию о раскопках, находках. Все это снабжаем фотографиями, документами из Подольского архива минобороны, из немецких архивов. На основе дневника была написана книга "Огненная дуга", и она переиздавалась уже два раза - информация оказалась очень востребованной, - рассказывает Александр Коссов.

Отряд систематизировал материалы и нашел возможность выпустить два альбома "Орловщина в войне" с несколькими сотнями военных фотографий, снабженных историческими справками и документами.

- Издания были раскуплены очень быстро, что свидетельствует об интересе людей к военной истории и сохранению исторической памяти, - заключили поисковики.

Театр военных действий

Еще одно направление деятельности "Орловского рубежа" - военно-историческое реконструкторство.

- В 2010-х годах движение развивалось очень активно: мы много ездили, организовывали исторические реконструкции совместно с другими отрядами. В июле 2013 года, например, отряд реконструировал бои за Мценск в ходе операции "Цитадель". Район предоставил большую площадь, притом мы принципиально выбрали место, где на горизонте не маячат башни связи и прочие современные объекты, построили окопы и другие инженерные сооружения, была пиротехника, настоящее стреляющее оружие. Даже немецкие бронетранспортеры из Москвы привезли. А в рядах наступающих "немцев" шла девушка-фотограф, тоже из военно-исторического клуба, у нее был фотоаппарат "Лейка", и она делала снимки на настоящую пленку, прямо "изнутри" боя. И, помимо этого, за лацканом была у нее цифровая камера. Она отсняла огромный архив материалов - эти фотографии, напечатанные в черно-белом формате, не отличишь от реальных. В том числе и потому, что мы все там были одеты до последней пуговицы так, как в июле 1943 года были обмундированы русские и немцы, - рассказывает Александр Коссов.

Сейчас реконструкторские инсценировки сходят на нет: настоящая аутентичная экипировка, вооружение, боеприпасы - дело затратное. Один холостой патрон сегодня стоит порядка 15 рублей, а для "хорошей войны" их нужны тысячи. У региональных клубов, работающих на добровольных началах, необходимых средств нет.

Справка "РГ"

В 2018 году в трех этапах региональной акции "Вахта памяти" приняли участие более полутора тысяч человек из 23 регионов России. В ходе поисков были найдены останки 1084 погибших воинов, по архивным документам и личным вещам установлено 59 имен солдат Красной армии. С начала этого года из земли подняты останки 12 бойцов. Имя одного из них удалось определить по медальону. Это Василий Арчаков, 1920 г. р., уроженец Сталинграда, погиб в бою у деревни Хитровки Дмитровского района Орловской области 18 марта 1943 года.