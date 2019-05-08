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08.05.2019 11:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Территорию возле Черкизовского пруда реконструируют до конца года

Текст: Ирина Огилько

Единую стилистику создадут на территории, примыкающей к Черкизовскому пруду. Об этом сообщили "РГ" в департаменте капитального ремонта столицы.

Началась реконструкция Парка Дружбы на севере Москвы

По данным департамента, будет благоустроено чуть более 20 га территории. Закрывать все пространство для проведения комплекса работ не планируется. Сначала закроют на ремонт территорию вдоль восточных границ Черкизовского пруда, потом благоустроят северный берег, затем южный и западный. Сейчас ограждения выставлены на востоке территории, там же установлены 12 информационных щитов с информацией о сроках и перечне работ. Ознакомиться с проектом можно у информационного павильона, расположенного у детского парка.

Как пояснили в департаменте, основная цель реконструкции - создать единое стилистическое пространство для отдыха и занятия спортом горожан, а также компенсировать нехватку скамеек, урн и фонарей.

Кстати, реконструкция затронет и набережную Шитова, примыкающую к пруду. Ее превратят в пешеходное пространство, заменив дорожное асфальтовое покрытие плиткой, здесь же поставят столы для игры в шахматы, оборудуют корт для игры в настольный теннис. Причал сделают пригодным для проката лодок, а новые деревянные мостки выделят зону гидробиоплато - или пруд в пруде, где растения обеспечат естественную биологическую очистку поступающей воды. И по просьбам юных жителей, занимающихся в секции по водному туризму во Дворце творчества детей и молодежи "Преображенский", на восточном берегу пруда устроят пирс и эллинги для хранения каяков. Все работы планируется завершить до конца нынешнего года.

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