В Ярославской области начался сев европейской ели

Сотрудники Петровского питомника в Ярославской области начали посев семян европейской ели.

Как передает ОТР, больше 270 килограммов семян, из которых можно вырастить сотни тысяч деревьев, закуплено в Костроме. При благоприятных условиях будущий саженец за три года достигнет высоты в 20 сантиметров, а в 20-метровую красавицу ель вырастет не раньше, чем за полвека.

По словам директора СГБУ "Лесная охрана" Александра Баланцева, подготовка к севу проводилась в майские праздники, потому что время сейчас терять нельзя.

- И мы угадали - у нас ночью был дождь. Мы во влажную теплую почву производим посев семян ели европейской, - с удовлетворением сообщил руководитель "Лесной охраны". То есть условия для прорастания семян сложились отличные.

Кстати, для того, чтобы семена елей и сосен нынче хорошо проросли, их в самом начале весны подвергли так называемому снегованию - выдержали в условиях, близких к природным: сначала обработали раствором марганцовки от грибковых заболеваний, а затем в холщовых мешках почти на два месяца уложили в снеговую яму. Такая процедура способствует появлению сильных ранних всходов и нормальному росту сеянцев.

Спустя время подросшие саженцы получат арендаторы лесных участков - для восстановления вырубленных лесов. Всего в этом году в регионе планируется восстановить 5460 гектаров лесов.