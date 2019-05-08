В столице ожидается усиление ветра и ухудшение погоды

В столичном регионе возможно усиление ветра в порывах до 20 м/с. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в течение дня может выпасть до 10 процентов от месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм. Местами возможны грозы. Температура воздуха не поднимется выше +23 градусов, к вечеру и в ночные часы будет не ниже +10. Скорость ветра может в порывах достигать 18-20 м/с. Из-за обильных осадков и сильного ветра метеорологи объявили "желтый уровень погодной опасности". А МЧС по Москве рекомендовал автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанции от впереди идущих транспортных средств, а также парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, кроме того, не укрываться под деревьями от непогоды.