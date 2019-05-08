Ученые предупредили о вероятных извержениях Авачинского вулкана

В ближайшие 25 лет Авачинский вулкан на Камчатке будет извергаться не менее двух раз. Об этом "РГ" сообщили сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

- По заказу администрации Елизовского района специалисты лаборатории динамической вулканологии во главе с Олегом Дирксеном составили перечень опасных вулканогенных событий при извержении Авачинского вулкана. Такая работа проведена впервые за последние четверть века. Для определения наиболее вероятного сценария будущих событий проанализированы все имеющиеся данные о последствиях извержений, происходивших на протяжении последних 3,5 тысячелетия, - сказал директор института Алексей Озеров.

Наиболее опасными последствиями извержений станут лавовые потоки, пеплопады и грязекаменные потоки (лахары и сели). Судя по историческим прецедентам, при извержении Авачинского вулкана лахары (грязевые вулканические потоки) и сели могут двигаться в трех направлениях: к городам Елизово и Петропавловск-Камчатский, а также в сторону аэропорта. Максимально опасной территорией является район реки Сухая Елизовская: здесь лахары проходят особенно часто и отличаются большой скоростью и мощностью.

Сейчас, предупреждают ученые, Авачинский вулкан находится в состоянии, грозящем наиболее разрушительными последствиями при извержении. Дело в том, что его кратер закупорен лавовой пробкой, образовавшейся после извержения 1991 года. Следующее извержение с разрывом этой пробки с большой вероятностью приведет к плотным пеплопадам, в том числе в населенных пунктах, и сходу особенно мощных лахаров.

В случае извержения особой опасности будут подвергаться дачные поселки в Елизовском районе, водозаборы, объекты газовой инфраструктуры, наделы участников программы "Дальневосточный гектар" в районе реки Сухая Елизовская. У людей, находящихся на этих территориях, по словам Алексея Озерова, в случае схода лахара будет не более получаса для эвакуации.

- Поэтому необходимо создать систему экстренного оповещения об опасности, - отметил директор института.