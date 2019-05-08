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08.05.2019 08:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности

Текст: Владимир Таюрский

Оперативники отдела по раскрытию разбойных нападений раскрыли ограбление ювелирного салона, совершенное в Якутске шесть лет назад. Тогда добычей грабителя стали украшения стоимостью девять миллионов рублей.

Днем в ювелирный салон зашел мужчина в темных очках. Он представился заместителем руководителя солидного предприятия и попросил показать мужские перстни с крупными бриллиантами. Работникам салона он сообщил, что у генерального директора скоро юбилей, и надо выбрать для него достойный подарок.

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Продавцы выложили перед "обеспеченным покупателем" в пределах досягаемости сразу несколько перстней с драгоценными камнями. Неожиданно мужчина выхватил несколько экземпляров и выбежал из салона. Охрана не успела среагировать.

Все это время сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Якутское" искали его, отрабатывая различные версии. Розыск осложнялся тем, что съемки с камер видеонаблюдения ничего не дали: преступник посетил салон, тщательно замаскировавшись. На нем были не только темные очки, но и парик.

Однако эти ухищрения не помогли 31-летнему подозреваемому. На днях он был задержан, сообщила в среду пресс-служба МВД Якутии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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