В Якутии раскрыт дерзкий грабеж шестилетней давности

Оперативники отдела по раскрытию разбойных нападений раскрыли ограбление ювелирного салона, совершенное в Якутске шесть лет назад. Тогда добычей грабителя стали украшения стоимостью девять миллионов рублей.

Днем в ювелирный салон зашел мужчина в темных очках. Он представился заместителем руководителя солидного предприятия и попросил показать мужские перстни с крупными бриллиантами. Работникам салона он сообщил, что у генерального директора скоро юбилей, и надо выбрать для него достойный подарок.

Продавцы выложили перед "обеспеченным покупателем" в пределах досягаемости сразу несколько перстней с драгоценными камнями. Неожиданно мужчина выхватил несколько экземпляров и выбежал из салона. Охрана не успела среагировать.

Все это время сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Якутское" искали его, отрабатывая различные версии. Розыск осложнялся тем, что съемки с камер видеонаблюдения ничего не дали: преступник посетил салон, тщательно замаскировавшись. На нем были не только темные очки, но и парик.

Однако эти ухищрения не помогли 31-летнему подозреваемому. На днях он был задержан, сообщила в среду пресс-служба МВД Якутии.