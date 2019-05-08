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Филиал "ПМУ" холдинга "Уралхим" награжден за первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Предприятие победило в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".
В 2018 году предприятие направило на социальные гарантии, льготы и компенсации 183,6 миллиона рублей. Фото: ПМУ В 2018 году предприятие направило на социальные гарантии, льготы и компенсации 183,6 миллиона рублей. Фото: ПМУ
В 2018 году предприятие направило на социальные гарантии, льготы и компенсации 183,6 миллиона рублей. Фото: ПМУ

Жюри конкурса - региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений - оценивало заявки участников по утвержденной Минтрудом РФ методике, и по итогам конкурса филиал "ПМУ" холдинга "Уралхим" набрал 189 баллов из 200 возможных, показав лучший результат.

В 2018 году предприятие направило на социальные гарантии, льготы и компенсации 183,6 миллиона рублей, что в пересчете на одного сотрудника составляет 228 тысяч. Завод оплачивает оздоровление и добровольное медицинское страхование работников, доставку до рабочего места, обучение, проценты по ипотеке для ключевых сотрудников, спортивные и культурно-массовые мероприятия, дополнительные отпуска и многое другое.

Комментарий

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Наше предприятие уделяет большое внимание развитию социального партнерства. Мы ежегодно проводим конференцию по итогам выполнения множества условий коллективного договора. Считаю это важным, потому что завод активно развивается, растет выработка продукции, реализуются сразу несколько новых проектов. Достигать высоких целей мы можем только благодаря квалифицированным специалистам, которым создаем лучшие условия для успешной работы.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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