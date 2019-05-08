Видео: легендарный танк Т-34 "Боевая подруга" восстановили к 9 мая

Легендарный Т-34 "Боевая подруга" вернулся в строй и примет участие в параде в Благовещенске. Его хозяйка Мария Октябрьская стала первой в мире женщиной механиком-водителем танка с личного разрешения Сталина.

Как сообщает Минобороны РФ, танк восстановили военнослужащие и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Началось все с того, что на одной из баз хранения обнаружили бронекорпус раритетной "тридцатьчетверки". Кроме него не было ни единой детали.

Собирали их со всей страны силами выпускников училища. А недостающие запчасти изготавливали по чертежам на заводах. И вот танк снова на ходу.

История его удивительна и драматична. В августе 1941 года жена офицера Мария Октябрьская получила похоронку на мужа. Женщина тут же отправилась в военкомат с просьбой взять ее на фронт, но ей отказали по состоянию здоровья.

Тогда-то они и решила собрать деньги на танк. Мария Октябрьская, выросшая в крестьянской семье, была рукодельницей. Вышивая на заказ салфетки, скатерти, полотенца, женщина к 1943 году заработала 50 тысяч рублей и отправила их в Госбанк на строительство танка.

Вместе с этим вдова выслала телеграмму Сталину, в которой объяснила, что хочет отмстить за смерть мужа и всех советских людей.

"Танк прошу назвать "Боевая подруга" и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, являюсь ворошиловским стрелком", - писала Мария Октябрьская.

Вскоре она получила от вождя положительный ответ.

Воевала женщина в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. На счету "Боевой подруги" было немало уничтоженной техники и живой силы.

В январе 1944 года под Витебском Мария Октябрьская раздавила танком 2 пулеметные точки и двадцать солдат и офицеров. Но снарядом "Боевой подруге" перебило гусеницу. Механик-водитель стала чинить машину под вражеским огнем и получила ранение в голову. Скончалась она 15 марта в госпитале.

2 августа 1944 года гвардии сержанту Марии Васильевне Октябрьской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.