Транснефть - Западная Сибирь - победитель окружного этапа областного конкурса "Лучший работодатель года"

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" признано победителем первого этапа регионального конкурса "Лучший работодатель года" Омской области по итогам работы в 2018 году. Победа присуждена в двух номинациях - "Развитие кадрового потенциала" и "Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере".

Конкурс "Лучший работодатель года" проводится в Омской области с 2013 года при поддержке регионального Министерства труда и социального развития. Его главная цель - выявление работодателей, добившихся высокой эффективности в решении вопросов социально-трудовой сферы.

По итогам победы в окружном этапе конкурса АО "Транснефть - Западная Сибирь" включено в список участников второго этапа. В мае областная комиссия определит победителей на региональном уровне.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ежегодно занимает призовые места в конкурсе, демонстрируя эффективные практики, применяемые по направлениям кадровой политики и охраны труда.

По направлению охраны труда территориальная комиссия дала высокую оценку реализации комплексных мероприятий, ключевая задача которых - создание безопасных и благоприятных условий труда на объектах общества. Для качественного управления системой охраны труда предприятие проводит специальную оценку условий труда, модернизирует производственные объекты, обеспечивает спецодеждой и средствами индивидуальной защиты работников. В 2018 году на эти цели было выделено порядка 295 млн рублей.

Система управления охраной труда АО "Транснефть - Западная Сибирь" полностью соответствует международным стандартам, что ежегодно подтверждается в ходе аудитов. Важный аспект деятельности общества - повышение культуры производственной безопасности. Для этого на постоянной основе проводятся плановые и внеплановые инструктажи, семинары и тренинги, выполняется обучение работников с применением современных компьютерных технологий.

Создание комфортных условий труда также является одной из ключевых составляющих эффективной кадровой политики предприятия. В рамках коллективного договора АО "Транснефть - Западная Сибирь" гарантирует работникам расширенные социальные льготы - качественное санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей, бесплатную вакцинацию, возможность посещения спортивно-оздоровительных учреждений. В числе приоритетных задач по развитию кадрового потенциала компания также делает ставку на работу с молодежью и школьниками. Профориентационная деятельность акционерного общества и содействие развитию учреждений среднего и высшего образования в 2018 году была отмечена Благодарственным письмом губернатора Омской области.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"