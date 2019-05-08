На даче в Ленобласти нашли авиабомбу весом в четверть тонны

В Ленинградской области в садоводческом товариществе у поселка Ропша обнаружена авиабомба весом 250 килограммов.

Как сообщает Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, снаряд обнаружил дачник, который копал котлован под фундамент для строительства дома.

Увидев снаряд, длина которого составляла около полутора метров, мужчина сразу же обратился в дежурную часть Росгвардии. В садоводство прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН.

Взрывотехники обследовали находку и пришли к выводу, что это неразорвавшаяся фугасная бомба калибра ФАБ-250 периода Великой Отечественной войны. Снаряд был без стабилизатора.

Такие бомбы сбрасывали с самолетов и применялись для поражения боевой техники и подрыва фортификационных сооружений.

Чтобы вывезти снаряд на полигон и уничтожить, требуется специальный транспорт. Пока бомба находится в садоводстве под охраной полиции. В ближайшее время взрывоопасный объект с территории вывезут военные саперы и уничтожат на специализированном полигоне.