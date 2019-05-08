Глава Крыма опубликовал декларацию о доходах за 2018 год

Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал декларацию о доходах и имуществе за 2018 год. С документом можно познакомиться на официальном сайте правительства Крыма.

За прошлый год доходы главы исполнительной власти Крыма достигли 2,919 миллиона рублей, увеличившись за год на 300 тысяч. В пользовании у Аксенова есть земельный участок 607 квадратов и жилой дом 577 квадратных метров. Недвижимости и автомобилей в собственности у главы РК нет.

В то же время у супруги Аксенова Елены в пользовании находится еще один земельный участок 961 квадрат, три квартиры площадью от 30 до 66 квадратных метров и девять нежилых помещений площадью от 36 до 130 квадратов. Также она владеет иномаркой BMW 750 Li XDrive. А вот задекларированный доход Елены Аксеновой по сравнению с прошлым годом снизился с 19,9 до 12,988 миллиона рублей.

Ранее декларацию опубликовал председатель Госсовета РК Владимир Константинов, чьи доходы за год снизились почти в три раза.