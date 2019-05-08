Новости

Сбежавший с места ДТП под Калугой водитель попал в реанимацию 13:05
Экономичный Largus, новый Qashqai и ProCeed: какие авто появились в РФ 13:04
Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Платов 13:02
Глава Крыма опубликовал декларацию о доходах за 2018 год 13:00
В Самаре загорелся дебаркадер и два катера 12:58
Президенты России и Австрии проведут переговоры в Сочи 12:50
Умер автор "Прекрасного далека" Евгений Крылатов 12:44
В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму 12:39
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне 12:39
На поиски пропавших в горах Алтая туристов вылетели два вертолета 12:33
Дошедшему до Кенигсберга фронтовику вручили российский паспорт 12:32
На Кубани врачи удалили пациенту огромную грыжу позвоночника 12:25
В Крыму пограничники задержали украинца с пистолетом 12:21
Появилось видео удара "ракетного монстра" по террористам в Сирии 12:18
Преемника Lada 4x4 ждет судьба нового Land Rover Defender 12:15
В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры 12:14
Новая серия "Игры престолов" стала самой провальной в истории сериала 12:12
"Скорая" Сургута первой в стране ввела электронные медкарты 12:10
В среду суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву 12:05
9 Мая в Петербурге военные оркестры исполнят легендарную "РиоРиту" 12:02
Морские геологи предупредили об угрозе разлома земной коры 12:00
Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки 11:59
В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16 11:58
В Ростове парад Победы пройдет при штормовом ветре 11:55
В столице ожидается усиление ветра и ухудшение погоды 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи удалили пациенту огромную грыжу позвоночника

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Хирурги Краснодарской краевой больницы НИИ-ККБ № 1 успешно вылечили мужчину с большой грыжей позвоночника при помощи уникальной методики - транспедикулярной эндоскопии, недоступной большинству мировых медицинских центров. О деталях редкой операции рассказали сегодня в министерстве здравоохранения региона.

Фото: iStock
На Кубани парня спасли после 14-минутной остановки сердца

По словам медиков, к ним обратился 50-летний краснодарец с жалобой на резкие боли в спине и ноге. Причиной недомогания оказалась нетипичная грыжа позвоночника поистине огромных размеров - 3 на 2 и 2,8 сантиметра. Появилась она в результате разрыва межпозвоночного диска, сместилась вниз на высоту четвертого позвонка и полностью заполнила просвет канала. Образование сдавливало спинной мозг и могло привести к необратимой инвалидности.

Врачи рассматривали несколько путей лечения. Наиболее распространенный способ - стандартная микрохирургическая резекция, к сожалению, не гарантировала того, что такую крупную грыжу можно будет убрать полностью. Второй вариант лечения - расширенная декомпрессивная резекция, при которой врач удаляет задние элементы позвонка и закрепляет позвоночный столб специальными шурупами, сопряжен с возникновением осложнений и продолжительной реабилитацией (до полугода). Остановились на наиболее щадящей методике - добраться до грыжи через микроразрез.

- Чтобы убрать таким способом образование полностью - необходимы специальные знания и огромный опыт. До недавнего времени во всем мире подобные операции могли проводить только три клиники: два медицинских центра Германии и краснодарский НИИ-ККБ № 1. Нейрохирург Игорь Басанкин выбрал третий путь, применив транспедикулярную эндоскопическую технику. Сделав небольшое отверстие, он аккуратно провел эндоскоп через костные структуры и убрал всю грыжу без остатка, не задев какой-либо нерв или спинной мозг. После операции все беспокоящие пациента симптомы полностью исчезли, и уже на следующий день мужчина благополучно выписался домой, - сообщили в пресс-службе ведомства.  

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки
Умер автор "Прекрасного далека" Евгений Крылатов
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"