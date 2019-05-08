На Кубани врачи удалили пациенту огромную грыжу позвоночника

Хирурги Краснодарской краевой больницы НИИ-ККБ № 1 успешно вылечили мужчину с большой грыжей позвоночника при помощи уникальной методики - транспедикулярной эндоскопии, недоступной большинству мировых медицинских центров. О деталях редкой операции рассказали сегодня в министерстве здравоохранения региона.

По словам медиков, к ним обратился 50-летний краснодарец с жалобой на резкие боли в спине и ноге. Причиной недомогания оказалась нетипичная грыжа позвоночника поистине огромных размеров - 3 на 2 и 2,8 сантиметра. Появилась она в результате разрыва межпозвоночного диска, сместилась вниз на высоту четвертого позвонка и полностью заполнила просвет канала. Образование сдавливало спинной мозг и могло привести к необратимой инвалидности.

Врачи рассматривали несколько путей лечения. Наиболее распространенный способ - стандартная микрохирургическая резекция, к сожалению, не гарантировала того, что такую крупную грыжу можно будет убрать полностью. Второй вариант лечения - расширенная декомпрессивная резекция, при которой врач удаляет задние элементы позвонка и закрепляет позвоночный столб специальными шурупами, сопряжен с возникновением осложнений и продолжительной реабилитацией (до полугода). Остановились на наиболее щадящей методике - добраться до грыжи через микроразрез.

- Чтобы убрать таким способом образование полностью - необходимы специальные знания и огромный опыт. До недавнего времени во всем мире подобные операции могли проводить только три клиники: два медицинских центра Германии и краснодарский НИИ-ККБ № 1. Нейрохирург Игорь Басанкин выбрал третий путь, применив транспедикулярную эндоскопическую технику. Сделав небольшое отверстие, он аккуратно провел эндоскоп через костные структуры и убрал всю грыжу без остатка, не задев какой-либо нерв или спинной мозг. После операции все беспокоящие пациента симптомы полностью исчезли, и уже на следующий день мужчина благополучно выписался домой, - сообщили в пресс-службе ведомства.