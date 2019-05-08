Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу

Девятьсот студентов Тюменской области вступили в борьбу за единовременную стипендию в 60 тысяч рублей и трудоустройство в лучших компаниях региона.

Конкурс организовал областной студсовет при поддержке губернатора. За премиальный фонд в 600 тысяч рублей, который будет распределен между десятью победителями, соревнуются студенты не только высших учебных заведений, но и средне-специальных. Имена лучших станут известны 20-21 мая: на эти даты назначен финал конкурса "Лидеры 72".

В течение текущей недели претенденты на престижные рабочие места пройдут масштабное онлайн-тестирование. Участников проверят на эрудицию, управленческие компетенции, лидерские качества, а также способность действовать в неординарных ситуациях. Двести конкурсантов, показавших лучшие результаты, выйдут в финал состязаний и продолжат борьбу за главные призы.