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08.05.2019 08:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские студенты поборются за стипендию и престижную работу

Текст: Ольга Ладина ( Тюменская область)

Девятьсот студентов Тюменской области вступили в борьбу за единовременную стипендию в 60 тысяч рублей и трудоустройство в лучших компаниях региона.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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Конкурс организовал областной студсовет при поддержке губернатора. За премиальный фонд в 600 тысяч рублей, который будет распределен между десятью победителями, соревнуются студенты не только высших учебных заведений, но и средне-специальных. Имена лучших станут известны 20-21 мая: на эти даты назначен финал конкурса "Лидеры 72".

В течение текущей недели претенденты на престижные рабочие места пройдут масштабное онлайн-тестирование. Участников проверят на эрудицию, управленческие компетенции, лидерские качества, а также способность действовать в неординарных ситуациях. Двести конкурсантов, показавших лучшие результаты, выйдут в финал состязаний и продолжат борьбу за главные призы.

Общество Образование Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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