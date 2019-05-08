Умер автор "Прекрасного далека" Евгений Крылатов

Скончался культовый советский, российский композитор Евгений Крылатов, автор любимейших песен нескольких поколений - таких, как "Прекрасное далеко", "Крылатые качели", "Лесной олень", "Три белых коня".

Об этом сообщил в своем Twitter телеведущий Андрей Малахов.

Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов Крылатые качели и Прекрасное далеко. RIP #крылатов pic.twitter.com/aZwNtHnNyC — Андрей Малахов (@a_malahov) 8 мая 2019 г.

"Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. RIP", - написал Малахов.

Композитору было 85 лет.

Подробности будут объявлены позже.