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Умер автор "Прекрасного далека" Евгений Крылатов

Музыка
    08.05.2019, 12:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости

Скончался культовый советский, российский композитор Евгений Крылатов, автор любимейших песен нескольких поколений - таких, как "Прекрасное далеко", "Крылатые качели", "Лесной олень", "Три белых коня".

Об этом сообщил в своем Twitter телеведущий Андрей Малахов.

"Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. RIP", - написал Малахов.

Композитору было 85 лет.

Подробности будут объявлены позже.

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