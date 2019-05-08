В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников

В США скончался один из восьми школьников, получивших ранения во время стрельбы в учебном заведении Денвера (штат Колорадо). По данным шерифа округа Дуглас, погибшему было 18 лет.

Ранее сообщалось, что все восемь пострадавших были госпитализированы, состояние некоторых из них медики оценили как тяжелое, пишет ТАСС.

По данным местных властей, стрельбу в школе STEM в районе Хайлендс Рэнч открыли два ученика, они задержаны. В Белом доме уже заявили о готовности помочь в расследовании инцидента, сообщает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставлен в известность о произошедшем, и следит за развитием ситуации.