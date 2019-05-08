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Рубрика: В мире

В Колорадо скончался один из раненых во время стрельбы школьников

В США скончался один из восьми школьников, получивших ранения во время стрельбы в учебном заведении Денвера (штат Колорадо). По данным шерифа округа Дуглас, погибшему было 18 лет.

Фото: iStock
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Ранее сообщалось, что все восемь пострадавших были госпитализированы, состояние некоторых из них медики оценили как тяжелое, пишет ТАСС.

По данным местных властей, стрельбу в школе STEM в районе Хайлендс Рэнч открыли два ученика, они задержаны. В Белом доме уже заявили о готовности помочь в расследовании инцидента, сообщает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставлен в известность о произошедшем, и следит за развитием ситуации.

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