Валютные резервы Китая в апреле снизились

По состоянию на конец апреля валютные резервы Китая составили более 3 триллионов долларов, сообщает информационная служба мобильного приложения " Россия - Китай: главное ". Это на 3,8 миллиарда долларов или на 0,1 процента меньше, чем в марте.

Показатель снизился впервые за полгода, говорят данные, подготовленные Государственным управлением валютного контроля КНР. Пресс-секретарь ведомства и главный экономист Ван Чуньин сообщила, что в прошлом месяце на китайском валютном рынке сохранилась стабильная динамика. На международном финансовом рынке индекс доллара США вырос на 0,2 процента, а глобальный индекс облигаций остался на прежнем уровне.

По ее словам, в этом году в условиях замедления роста глобальной экономики и международной торговли китайская экономика развивается разумными темпами, что позволило возобновить доверие на рынке. Помимо этого, спрос и предложение, в основном, были сбалансированы, трансграничные потоки капиталов показали позитивные данные.