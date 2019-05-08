Захарова пояснила, почему в Киеве перепутали дату окончания Второй мировой

Украинский МИД настолько увлекся переписыванием истории, что перепутал дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацистской Германии - День Победы в Великой Отечественной войне. Так официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

"Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах", - написала Захарова на своей страничке в Facebook, напомнив, что Вторая мировая завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года.

Ранее МИД Украины опубликовал в Twitter сообщение: "Сегодня 74-я годовщина окончания Второй мировой войны. Мы помним тех, кто отдал свои жизни за свободу".

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада Украины в рамках кампании по "декоммунизации" установила на 8 мая День памяти и примирения. 9 мая теперь называется не Днем Победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.