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08.05.2019 19:19
Рубрика: В мире

Захарова пояснила, почему в Киеве перепутали дату окончания Второй мировой

Текст: Иван Карташов

Украинский МИД настолько увлекся переписыванием истории, что перепутал дату окончания Второй мировой войны и дату капитуляции нацистской Германии - День Победы в Великой Отечественной войне. Так официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

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"Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах", - написала Захарова на своей страничке в Facebook, напомнив, что Вторая мировая завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года.

Ранее МИД Украины опубликовал в Twitter сообщение: "Сегодня 74-я годовщина окончания Второй мировой войны. Мы помним тех, кто отдал свои жизни за свободу".

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада Украины в рамках кампании по "декоммунизации" установила на 8 мая День памяти и примирения. 9 мая теперь называется не Днем Победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Вторая мировая война
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