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09.05.2019 14:18
Рубрика: Общество

Героев войны увековечат в проекте "Дорога памяти"

Текст: Юрий Гаврилов
Галерея "Дорога памяти" в качестве филиала Центрального музея Вооруженных сил будет создана на территории Главного храма ВС в подмосковном парке "Патриот". Открыть его планируют накануне 75-летия Великой Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего там разместят несколько десятков миллионов фото участников войны, в том числе из-за рубежа. В частности, летчиков французского авиаполка "Нормандия-Неман".
Фото: Халдей Евгений/Фотохроника ТАСС Фото: Халдей Евгений/Фотохроника ТАСС
Фото: Халдей Евгений/Фотохроника ТАСС

В Минобороны уточнили, что снимки родственников, воевавших на фронте или работавших в годы войны в тылу, может внести в этот своеобразный каталог каждый желающий. Увековечить память своих родных имеют возможность и участники акции "Бессмертный полк", которая 9 Мая проходит по всей России и во многих странах мира.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Весь этот информационный массив включат в мультимедийную галерею "Дорога памяти". В оборонном ведомстве пояснили, что после проверки предоставленных данных и фотографий, пользователи получат письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней материалами и документами об их родственниках - участниках Великой Отечественной, из сервисов "Память народа".

При отсутствии доступа к интернету сведения о фронтовиках и тружениках тыла также можно направить через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1 с пометкой "Дорога памяти".

В Минобороны заявили, что консультативную поддержку участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой можно получить по телефонам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.

О том, как ведется работа по увековечиванию памяти ветеранов, можно судить на примере Воронежской области. Известно, что облвоенкомат ежемесячно готовит не менее 30 тысяч личных карточек и фото для создаваемого в подмосковном парке "Патриот" историко-мемориального комплекса "Дорога памяти".

- На данный момент в работе находится более 350 тысяч личных карточек и фотографий фронтовиков, - заявил начальник отдела по работе с гражданами областного комиссариата Сергей Дорошенко. - Создается общий список от Воронежской области, который пополняется ежедневно. Также на каждого фронтовика и труженика оборонного производства и тыла заводятся отдельные электронные карточки. Отдельно посылаются документы на ныне живущих участников войны, которые ковали Победу на заводах, производствах, в сельском хозяйстве и, конечно же, вели военные действия в регулярной армии.

Фото: Минобороны России
Минобороны опубликовало уникальные фото разрушенного Севастополя

Чиновник также сообщил, что все документы, в том числе фотографии, будут оцифрованы и станут частью экспозиции об участниках войны. На сегодняшний день от Воронежской области для создания "Дороги памяти" уже направлено более 2500 снимков фронтовиков.

Напомним, что 9 Мая на торжественном приеме в честь Дня Победы президент РФ Владимир Путин заверил фронтовиков: "Мы, ваши наследники, сделаем все, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, чтобы выполнить ваш главный завет - беречь Родину, трудиться на ее благо, любить ее всем сердцем". Глава государства подчеркнул, что у каждой российской семьи есть своя сокровенная летопись войны, состоящая из писем с фронта, похоронок и пожелтевших фотографий, а также воспоминаний и напутствий ветеранов. "Молодые люди стремятся узнать как можно больше о своих дедах и прадедах, - сказал президент. - Участники поискового движения, волонтеры в деталях восстанавливают события войны, судьбы безвестно пропавших бойцов, помогают потомкам найти могилы родных, погибших за Родину. Делают это по зову своей души, равняясь на вашу жизнь, дорогие ветераны, на вашу подлинную, безусловную любовь к Отечеству".

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