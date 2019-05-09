Мел Гибсон станет Санта-Клаусом в черной экшн-комедии

63-летний кинематографист широкого профиля Мел Гибсон, актер, режиссер, сценарист и продюсер, подписался на новый проект - независимую черную экшн-комедию "Толстяк" (Fatman).

Как пишет Variety, в несколько атипичной рождественской картине, съемки которой должны стартовать в начале следующего года в Канаде, лауреат "Оскара" сыграет неуклюжего Санту-недотыкомку, бизнес которого катится по наклонной. К чему не все относятся с пониманием.

В результате двенадцатилетний юноша Билли, вместо подарка получивший от Клауса кусок угля, раздосадовано нанимает для расправы над стариком киллера.

Режиссеры и сценаристы проекта - братья Иен и Эшом Нелмс ("Ночь пса", "Вафельная улица"). Продюсеры - Дэвид Гордон Грин, Дэнни МакБрайд и Джоди Хилл, делавшие прошлогодний "Хэллоуин", сериалы "Заучи" и "Тарантула".

По остальному касту и дате премьеры еще нет определенности.