На Украине организованно прошла акция "Бессмертного полка"

Памятное шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", прошло в субботу в центре Киева, сообщает портал strana.ua.

Участники мероприятия традиционно собрались у станции метро "Арсенальная" и направились к парку Вечной славы. Собравшиеся держали в руках таблички с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Колонна, заполнившая центр Киева, двигалась под музыку военных лет. Первыми к Вечному огню возложили цветы депутаты Верховной рады, которые участвуют в шествии "Бессмертного полка", в том числе лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. Также цветы возложили ветераны и другие участники шествия.

Охрана общественного порядка в центре Киева усилена. Не обошлось без эксцессов. Так, на марше "Бессмертного полка" несколько полицейских" окружили и силой вывели из рядов пенсионерку с красной звездой на пилотке. Снять головной убор в день праздника женщина отказалась, На участницу марша составили протокол за "провокационные плакаты и тоталитарную символику".

Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Раньше она называлась Великой отечественной - но в 2015 году это определение Киевские власти отменили.