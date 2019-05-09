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09.05.2019 15:53
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совета Безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Затрагивалась также тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Участники обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов внутрироссийской повестки.

Владимир Путин поздравил всех с Днем Победы.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности Ядерная программа Ирана
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