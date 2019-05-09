Новости

Триумф Великой Победы чествуют участники "Бессмертного полка" 19:42
Прокуратура нашла нарушения при тушении нацпарка в Иркутской области 19:39
В Ингушетии машина скорой помощи попала в ДТП 19:24
Мел Гибсон станет Санта-Клаусом в черной экшн-комедии 19:21
На Юге России акция "Бессмертный полк" собрала 827 тысяч человек 19:09
МИД РФ осудил санкции США против металлургии Ирана 19:06
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра 18:52
Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей 18:35
В архангельском "Бессмертном полку" прошла рота Северных конвоев 18:12
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров 18:04
Президент Сербии поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы 17:58
Эксперт оценила исследование о пользе жвачки для похудения 17:28
В Ярославле День Победы отметили парадом и фигурами высшего пилотажа 17:28
Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми 17:10
95-летие Булата Окуджавы отметят большим "Виртуальным квартирником" 16:57
Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка" 16:54
Больше миллиона человек прошли в "Бессмертном полку" в Петербурге 16:48
В Киеве активистку задержали лишь за напоминание о георгиевской ленте 16:39
Спасатели подняли Знамена Победы на горные вершины Крыма 16:37
Исследование: ожирение взрослых приобретает масштаб эпидемии 16:24
Мурманск отметил День Победы парадом авиации и раритетных танков 16:22
Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" 16:21
Сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты 16:12
Под Тверью лось отправил в больницу двух человек 15:56
В городах Северо-Запада 9 мая прошли военные и исторические парады 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Текст: Александр Мелешенко

Непогода, обрушившаяся на Москву вечером 9 мая, стала причиной травмирования десяти человек - они пострадали при падении деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Фото: iStock
Синоптики рассказали о затяжной жаре

В частности, деревья под напором ветра в парке "Кузьминки" упали на отдыхающих, после чего 42-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, а 30-летнюю женщину медики осматривают на месте происшествия.

Также упавшие деревья повредили несколько автомобилей. Днем 9 мая о непогоде в столице предупреждало главное городское управление МЧС.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
МИД РФ осудил санкции США против металлургии Ирана
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки