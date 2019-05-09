Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Непогода, обрушившаяся на Москву вечером 9 мая, стала причиной травмирования десяти человек - они пострадали при падении деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

В частности, деревья под напором ветра в парке "Кузьминки" упали на отдыхающих, после чего 42-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, а 30-летнюю женщину медики осматривают на месте происшествия.

Также упавшие деревья повредили несколько автомобилей. Днем 9 мая о непогоде в столице предупреждало главное городское управление МЧС.