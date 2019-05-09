МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Москве 9 мая

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 9 мая. Синоптики ожидают в столице кратковременные дожди, грозу и усиление ветра до 12-17 м/с, предупредили в ведомстве.

Москвичам и туристам рекомендовали при управлении автомобилями во время дождя снижать скорость и увеличивать дистанцию от других машин, парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам также стоит быть внимательными и при ухудшении погоды обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.