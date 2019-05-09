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Названа причина смерти Сергея Доренко

Новости
    09.05.2019, 22:48
Текст:   Олег Усков

Смерть 59-летнего Сергея Доренко наступила от естественных причин. Предварительно - из-за проблем с сердцем, а не в результате травм, полученных после падения журналиста с мотоцикла. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. 

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Гибель Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла. Не приходится сомневаться в естественных причинах", - цитирует агентство своего собеседника. 

Уточнено, что, вероятнее всего, у журналиста "случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле".

При этом источник акцентирует, что травмы, полученные Доренко при падении с транспортного средства, "не носили критического характера".

Известно, что прибывшие на место инцидента медики попытались реанимировать журналиста, однако все реанимационные мероприятия успехом не увенчались.

Сообщается, что по факту ДТП дополнительная проверка, по всей вероятности, проводиться не будут, поскольку ничего криминального в смерти Доренко, который на момент аварии был трезв, нет.

Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Работал главным редактором и радиоведущим "Русской службы новостей", ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ. С 2014-го - главный редактор радиостанции "Говорит Москва".

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